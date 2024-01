Le Hobbit: La désolation de Smaug

Aventure • Fantastique | 2013

2è volet de la trilogie, l'aventure continue : Le Hobbit Bibon, le magicien Gandalf et les 13 nains, dirigés par Thorin Ecu-de-Chêne, poursuivent leur quête pour récupérer le Royaume d'Erebor. Au cours de leur périple, ils affrontent Beorn, le changeur de peau, les Araignées géantes de la Forêt Noire, les Elfes Sylvestres menés par Legolas, Tauriel et le roi Thrauduil ; puis croisent la route d'un homme mystérieux : Barde, qui les aide à s'infiltrer dans Lacville. Finalement arrivés au Mont Solitaire, ils doivent faire face à la créature la plus terrifiante de tous les temps : le Dragon Smaug...