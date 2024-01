Le Hobbit : Un voyage inattendu

Aventure • Fantastique | 2012

1er volet de la trilogie - Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Ecu-de-Chêne, afin de reprendre le Royaume perdu des Nains d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Leur périple les conduit au coeur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des Sorciers et feront la connaissance d'un certain Necromancien... Sur le chemin, le modeste Bilbon Sacquet se surprend à faire preuve d'un courage et d'une intelligence inattendus, et parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum lié au sort de la Terre du Milieu.