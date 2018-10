Le jour où j’ai brûlé mon cœur – Jonathan Destin : "Si vous êtes victime de harcèlement, parlez !"

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Jonathan Destin a été victime de harcèlement scolaire, de coups, d’insultes et de racket. Le 8 février 2011, l’adolescent commet l’irréparable pour "quitter l’enfer" qu’était devenu son quotidien. Il tente de se suicider en s’immolant par le feu. Après avoir écrit un livre-témoignage intitulé Condamné à me tuer (XO Editions), son calvaire fait l’objet d’un téléfilm qui sera diffusé le 5 novembre prochain dès 21h sur TF1. "Ecrire m’a aidé à guérir et m’a libéré. Cela a été une forme d’exutoire. J’ai pu exprimer sans tabou tout ce que j’ai traversé", confiait le jeune homme de 23 ans dans une interview accordée à TF1.

Si Jonathan Destin "regrette beaucoup [son] geste", il avoue avoir toujours une "santé fragile" sept ans après le drame. "Je reçois un jour sur deux des soins à domicile et je dois toujours faire très attention à ma peau. Par ailleurs, j’ai un suivi psychologique hebdomadaire", a-t-il révélé à Vanessa Vincent. "Je me sentais tellement mal, je ne savais plus comment m’en sortir. Lorsque je repense à cette époque, je m’en veux de ne pas m’être ouvert à mes parents. (…) Je suis convaincu que des solutions existaient. J’aurais aussi pu aller voir la police car le harcèlement est reconnu et sévèrement puni par la loi. Or, je l’ignorais", a expliqué l’auteur qui compte reprendre ses études pour faire carrière dans l’informatique.

En attendant, Le jour où j’ai brûlé mon cœur est un moyen pour lui de sensibiliser les téléspectateurs au harcèlement scolaire mais aussi de s’adresser aux plus jeunes. "Si vous êtes victime de harcèlement, parlez ! N’ayez pas honte. Les écoles, les collèges et les lycées doivent faire un travail de prévention car le harcèlement scolaire peut toucher tout le monde et il reste encore parfois tabou. Le danger est de s’isoler", conclut-il.

