Le jour où j’ai brûlé mon cœur : le téléfilm sur le harcèlement scolaire avec Michaël Youn arrive sur TF1 lundi 5 novembre à 21h

Le téléfilm dramatique Le jour où j’ai brûlé mon cœur, librement adapté d'une histoire vraie sur la tentative de suicide d'un adolescent harcelé, sera diffusé à l'occasion d'une soirée spéciale présentée par Harry Roselmack. TF1 s'associe à la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire (qui aurai lieu le 8 novmebre prochain) en diffusant cefilm événement le lundi 5 novembre à 21h. En deuxième partie de soirée dès 23h, vous découvrirez un document inédit baptisé Harcèlement scolaire, le calvaire de Jonathan.

Le pitch ? Jonathan Destin, 16 ans, tente de se suicider en s’immolant par le feu. Il tombe dans le coma. Pour sa famille, c’est la stupéfaction lorsqu’elle apprend que leur fils était harcelé par ses camarades du lycée. Pour le corps enseignant, c’est une profonde remise en question. Pour les harceleurs, le compte à rebours a commencé. Le téléfilm est librement inspiré d'une histoire vraie, celle de Jonathan Destin. Victime de harcèlement scolaire, de coups, d’insultes et de racket, l’adolescent souhaitait "quitter l’enfer" qu’était devenu son quotidien.

Le 8 février 2011, il tentait de se suicider. Après avoir raconté le calvaire qu’il vécu dès son entrée en CM2 dans un livre témoignage intitulé Condamné à me tuer (XO Editions), il voit son histoire être portée à l’écran. "Faire connaître mon histoire au grand public est important pour que cela n’arrive plus jamais à aucun autre enfant. La télévision est un excellent moyen de sensibiliser énormément de personnes", a révélé le jeune homme de 23 ans dans une interview accordée à TF1.

Un rôle majeur pour Michaël Youn

Dans ce téléfilm dramatique réalisé par Christophe Lamotte, Michaël Youn – qui jouait dans la série Les Bracelets Rouges diffusée sur TF1 – campera le rôle de Patrick Demarescau, le CPE du lycée où Jonathan étudiait. "À la télévision et plus particulièrement sur TF1, on me propose d’incarner des personnages très éloignés de mon univers et j’adore cela ! (…) Je suis ravi car lorsque j’ai débuté ce métier en 1997, je rêvais de rôles comme celui-ci. (…) Je suis fils de psychologue et de pédagogue, incarner un CPE m’inspirait. À travers ce rôle, j’ai essayé de reproduire ce que mon père aurait fait dans une situation identique", confiait-il à TF1.

L’humoriste et comédien donnera la réplique à Camille Chamoux (Sabine Destin), Clément Manuel (Laurent Destin) ou encore Sarah Stern (Marie Demarescau). Pour découvrir ce téléfilm événement, rendez-vous lundi 5 novembre à 21h sur TF1.

