Le jour où j’ai brûlé mon cœur : un téléfilm sur le suicide adolescent avec Michaël Youn

Par SB | Ecrit pour TF1 |

C’est un sujet très sensible qui est au cœur du nouveau téléfilm de TF1 : le suicide adolescent. En effet, le film « Le jour où j’ai brûlé mon cœur », réalisé par Christophe Lamotte, raconte comment Jonathan Destin, 16 ans, décide d’en finir avec la vie en s’immolant et tombe dans le coma. Ses parents découvriront qu’il était victime de harcèlement par ses camarades du lycée. Les professeurs, passifs, vont devoir entreprendre une véritable remise en question.

Ce téléfilm est une histoire vraie et surtout, elle est une libre adaptation du roman « Condamné à me tuer » de Jonathan Destin. Lycéen en surpoids, harcelé par ses camarades, décide de suicider. Le casting a été dévoilé : on retrouvera Camille Chamoux, Sarah Stern et Michael Youn. L’humoriste à l’affiche très prochainement du film Christ(off) au cinéma, enchaînera avec le tournage du téléfilm « Le jour où j’ai brulé mon cœur ». Le tournage se déroulera à Strasbourg du 26 juin au 24 juillet. Pour Michael Youn, c’est une nouvelle incursion dans le genre dramatique. Habitué aux comédies légères, l’humoriste s’était révélé particulièrement touchant et convaincant dans la série de TF1, « Les Bracelets Rouges » dont la saison 2 est attendue pour le courant de l’année 2019.