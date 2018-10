Kids. Jenifer se livre sur un sujet dont elle n’avait encore jamais parlé

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Jenifer est bel et bien de retour ! Son nouvel opus, intitulé Nouvelle page sortira le 26 octobre prochain et sera présenté sur scène dans le cadre de deux tournées dès le mois de mars 2019. Depuis un grave accident de la circulation, la chanteuse avait choisi de se retirer du devant de la scène et de se reposer, au calme, dans son village en Corse. Mais ce n’était que pour mieux revenir !

La preuve, les téléspectateurs de TMC ont retrouvé une artiste en pleine forme, reboostée et ravie de parler de ses futurs projets. Si elle a repris son fauteuil de coach dans The Voice Kids sur TF1, elle prépare d’autres surprises à ses fans. Elle a notamment fait des confidences à Yann Barthès sur l’une des chansons contenues dans son prochain album : Hey Jen !

Ce titre parle des paparazzis qui lui ont "souvent volé des choses intimes", un sujet que la jolie brune n’avait jamais réellement évoqué publiquement auparavant. "Quand ils écouteront cette chanson (ou pas), ils seront peut-être susceptibles de retrouver un petit peu de décence, un peu d’intégrité. Et d’avoir le courage d’aller faire des reportages de guerre par exemple ou des choses plus courageuses et moins lâches…", a lâché la mère de deux enfants – Aaron et Joseph.

Retrouvez Jenifer lors d’une deuxième session d’auditions à l’aveugle vendredi 19 octobre dès 21h dans The Voice Kids sur TF1.

