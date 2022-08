Harcèlement scolaire : le calvaire de Jonathan

Histoire d’un adolescent discret qui a caché sa souffrance pendant six ans. De 10 à 16 ans, Jonathan Destin a vécu un calvaire à l’école, dans les deux collèges et dans le lycée professionnel qu’il a fréquentés. Dans chaque établissement, des moqueries, des insultes, des brimades, des coups. A bout, à l’âge de 16 ans, il tente de mettre fin à ses jours en s’immolant. Le documentaire de 52 minutes, produit par l’agence CAPA, revient sur l’histoire de Jonathan Destin et donne la parole à celui qui commence à peine à refaire sa vie, à 23 ans aujourd’hui. Il livre un témoignage cru sur l’horreur qu’il a vécue. Ses proches donnent un éclairage inédit sur le silence dans lequel Jonathan Destin s’est enfermé pendant toute son adolescence. En France, on estime qu’un élève sur dix est victime de harcèlement. Un chiffre probablement en-deçà de la réalité : les victimes parlent difficilement. D’autre part, la loi contre le harcèlement scolaire date de 2014 et il y a peu de recul sur son efficacité. Dans la plupart des cas, les victimes sont seules face à leurs bourreaux. A travers les histoires de Jonathan, de Kiera et de Christopher, le documentaire montre que l’Education nationale, si elle a mis en place des campagnes d’information depuis quelques années, ne sait pas toujours comment accompagner les victimes ou punir les auteurs.