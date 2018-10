Interview - Jonathan Destin : "Faut que je me batte et que je me relève"

"Le jour où j'ai brûlé mon cœur" est un téléfilm inspiré de l’histoire dramatique de Jonathan Destin, un jeune élève harcelé par ses camarades depuis l’âge de 10 ans. A tel point que le jeune homme a décidé de s’immoler par le feu à 16 ans pour en finir avec le harcèlement et le racket quotidien. Aujourd’hui, Jonathan a 23 ans et se reconstruit petit à petit. Il a accepté de témoigner devant la caméra de MYTF1 à l’occasion de la diffusion du film sur TF1 le lundi 5 novembre à 21h. Il veut raconter son histoire, dénoncer le harcèlement scolaire pour qu’aucun enfant ne vive ce qu’il a vécu. Découvrez son histoire dans cet entretien en exclusivité. « Non au harcèlement », élèves, parents, professionnel : appelez le 3020 (service et appel gratuits) du lundi au vendredi de 9h à 20h, samedi de 9h à 18h.