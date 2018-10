Interview - Michaël Youn et Camille Chamoux s'engagent contre le harcèlement scolaire

Michaël Youn et Camille Chamoux font partie du casting de la fiction « Le jour où j’ai brûlé mon cœur » inspirée de l’histoire de Jonathan Destin, jeune adolescent harcelé à l’école et qui s’est immolé par le feu pour en finir avec les brimades des élèves. Les deux comédiens racontent comment ils ont vécu le tournage. Ils s’engagent contre le harcèlement scolaire pour éviter à des jeunes d’être tenté de mettre fin à leurs jours. Retrouvez-les dans « Le jour où j’ai brûlé mon cœur » diffusé lundi 5 novembre à 21h sur TF1. « Non au harcèlement », élèves, parents, professionnel : appelez le 3020 (service et appel gratuits) du lundi au vendredi de 9h à 20h, samedi de 9h à 18h.