"Le jour où j'ai brûlé mon cœur" - Un tournage fort en émotions pour Camille Chamoux et Michaël Youn

Le tournage de la fiction évènement "Le jour où j'ai brûlé mon cœur" a été très intense pour les deux comédiens principaux, Michaël Youn et Camille Chamoux, qui interprète respectivement le CPE et la mère de Jonathan Destin. Un défi pour Camille Chamoux qui ne voulait pas trahir l’histoire originale. Son personnage est donc inspiré fortement de la mère de Jonathan Destin mais cela reste une fiction. De même pour Michaël Youn qui campe le CPE du collège de Jonathan Destin. Un CPE qui s’implique et veut retrouver les harceleurs du jeune homme. Beaucoup de moments forts ont rythmé le tournage, notamment la présence du vrai Jonathan Destin. « Le jour où j’ai brûlé mon cœur » diffusé lundi 5 novembre à 21h sur TF1. « Non au harcèlement », élèves, parents, professionnel : appelez le 3020 (service et appel gratuits) du lundi au vendredi de 9h à 20h, samedi de 9h à 18h.