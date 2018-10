Le portrait de Jonathan Destin dans Sept à Huit - 3 mars 2013

En mars 2013, Jonathan Destin était l’invité de Sept à Huit. Chaque année, plusieurs dizaines d’enfants mettent fin à leurs jours et cela reste bien souvent un mystère. Pourquoi un enfant en vient-il à se suicider ? En début d’année 2013, le petit Mattéo, insulté, frappé, devenu la tête de turc de son collège, mettait fin à ses jours, laissant la France choquée. Le geste de Jonathan Destin était lui aussi désespéré. Il s’est immolé par le feu pour en finir avec les brimades et le racket. Comment en est-il arrivé là ? Jonathan, qui a survécu malgré de graves brulures, témoigne aujourd’hui avec beaucoup de courage et une grande lucidité dans le portrait de la semaine de Thierry Demaizière et Léo Monnet. Son histoire a inspiré la fiction française « Le jour où j’ai brûlé mon cœur » diffusée lundi 5 novembre à 21h sur TF1. Pour rappel, le 8 novembre est la journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire.