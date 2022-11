La Late avec Alain Chabat – Le Tap Around avec Jamel Debbouze Orelsan et Clément Cotentin

Romain Rachline, danseur de claquettes, va interpréter en dansant des chansons de rap très connues. Orelsan, Clément Cotentin et Jamel Debbouze vont devoir en reconnaître le plus possible. S'ils ont du mal, les Laters les aideront en ajoutant des indices vocaux. Quel invité reconnaîtra le plus de musique ? Et vous, avez-vous reconnu ses grands classiques du rap ? Extrait de Le Late avec Alain Chabat Emission 02