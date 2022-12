Le Late avec Alain Chabat - Spéciale Astérix et Obélix avec Guillaume Canet, Gilles Lellouches, Bun Hay Mean et M

Mais que peut avoir Vincent Cassel de plus qu'Alain Chabat ? C'est sans doute l'un des films les plus attendus de 2023, "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu" de Guillaume Canet succèdera au mythique film d'Alain Chabat. Il souhaitait un César plus félin, plus grand, élancé, sportif. Un César moins gris, moins petit. Pas un petit pot à tabac mais un acteur avec une préstance, un côté imperial... moins ratatiné ! Vincent Cassel endossera donc ce rôle iconique, précédemment joué par celui qui n'est autre qu'Alain Chabat. Le Late avec Alain Chabat - Emission 10