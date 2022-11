Le Late avec Alain Chabat - Avec Jamel Debbouze, Orelsan, Clément Cotentin et Charlotte Gainsbourg

Alain Chabat vous accueille ce soir sur le plateau du Late. Retrouvez pour cette soirée exceptionnelle Dominique Farrugia, Pierre Richard, Lyna Khoudri, Jamel Debbouze, Charlotte Gainsbourg, Orelsan et Clément Cotentin. Entre Tap Around, Parodies de pub, sketchs et live inédit vous risquez de passer une soirée mémorable avec Alain Chabat et toutes ses personnalités du monde du spectacle. Le Late avec Alain Chabat Emission 02