Le Late avec Alain Chabat - Avec Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste et Gilles Lellouche

Ce soir dans le Late Avec Alain Chabat, retrouvez le casting du film "Fumer fait tousser" : Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Gilles Lellouche mais aussi Grégoire Ludig et David Marsais. Mais comme Alain joue dans le film et qu'il veut respecter sa déontologie, il n'y aura aucune promo du film dans l'émission, c'est promis ! Ils vont quand même jouer ensemble au "Y'a pas de Titre" au Blind test version beatbox, assister à un sketch de Yacine Belhousse et profiter d'un show en live de Nilüfer Yanya. Late avec Alain Chabat Emission 07