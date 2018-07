Lors du conseil des loups, Phaona souhaite que Mowgli ne fasse plus parti de la meute et retourne vivre au village des humains... Mais Mowgli ne l'entend pas de cette oreille et il le défie sur une course de vitesse. C'était sans compter sur le fait que le petit homme ne peut pas utiliser les lianes pour concourir, sous peine d'être disqualifié. Il devra donc courir et ruser un peu s'il veut avoir une chance de remporter la course.