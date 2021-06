Le maître du zodiaque - Episode 1

Deux ans après les meurtres du Zodiauqe, le procès de Matthias Rousseau va s'ouvrir. Esther, qui a quitté la France, reveint avec Quentin, qu'elle a adopté. Elle rejoint Jérôme, qui a racheté une banque à Genève et vit à Evian. Il est fiancé à Léa Daguerre, fille d'une riche famille de la région. Mais la nièce de Léa disparaît, et est retrouvé morte, alors qu'une société secrète, qui se réclame du Zodiaque, commence à se faire jour. Esther et Keller se retrouvent dans le tourbillon de ce nouveau mystère.