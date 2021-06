Le maître du zodiaque - Episode 2

Esther est prise en otage par Mathias, qui l'emmène à la frontière Suisse avant de se raviser. Géraldine est retrouvée vivante, mais, quelques jours plus tard, et selon le thème astrologique de Mathias, elle est tuée au domicile de Jérôme et Léa, faisant remonter la tension etnre les deux familles. Et la situation dérape lorsque Fabrice Laval, un élènve, sort une arme, tire sur ses camarades et en prend en otage, exigeant la libération de Mathias. Keller est alors forcé de demander l'aide Mathias, mais ce dernier tente se se suicier en avalant sa langue.