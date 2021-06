Le maître du zodiaque - Episode 4

Le tueur se dévoile dans cet épisode, avec l'enlèvement de Léa, et un défi lancé à Keler et Esther, qui ont décidé de se passer de Mathias pour provoquer le tueur. Le lien est enfin fait entre les St André et les Daguerre, qui sont issus d'une même famille, Pierre-Antoine et Gabriel étant demi-frères. Et lorsqu'Esther comprend que Pierre-Antoine a tué la mère de Gabriel (et non Cécile), elle peut retrouver le tueur, qui n'est autre que Loïc. Arrêté, avoue les meurtres, mais pour Esther, il reste un Maître quelque part : Cécile, qui n'est pas morte. Keler découvre alors un élément troublant : Esther est également conditionnée, et serait prête à tuer.