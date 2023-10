Le Manège enchanté

Jeunesse • 3-6 ans

Tournicoti! Tournicoton! Un tour de manège, un soupçon de magie et voilà Margote transportée au village du Bois-Joli, un monde étonnant où l'attendent ses meilleurs amis, de drôles d'animaux aux personnalités très affirmés et un magicien facétieux. Heureusement qu'elle est là pour tempérer cette drôle de bande ! A votre tour, montez sur le manège et rejoignez Pollux, Margote et ses amis pour un instant d'humour, de tendresse et de magie!