Le Mari de la femme à barbe

Comédie dramatique | 1963

Dans un spectacle forain, Antonio exhibe Maria, une femme au corps et au visage recouverts de poils, qu'il a trouvé dans un hospice. Mais Maria s'éprend de son "dompteur" et désire l'épouser, ce que n'avait pas prévu Antonio. Il l'épouse et le couple gagne de l'argent. Mais Maria, enceinte, accouche et meurt. Son cadavre et celui du bébé sont vendues par Antonio et conservés dans un musée.