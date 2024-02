Le mariage de la dernière chance

Romance • Fiction étrangère

Abby et John se sont promis de s'aimer pour la vie et après vingt ans de mariage, ils ont tout pour être heureux. John a réussi sa carrière de joueur, puis d'entraîneur de football américain dans un lycée, mais Abby ne s'épanouit pas en rédigeant des critiques culinaires. Leur relation n'est plus au beau fixe depuis quelques temps, mais ils n'arrivent pas à l'annoncer à leur famille. Le jour où ils choisissent de dire à leurs enfants qu'ils vont divorcer, leur fille, Nicole, leur apprend qu'elle va se marier. Abby et John décident de repousser l'échéance après la cérémonie et leur relation évolue dans une nouvelle direction...