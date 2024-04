Le mariage de ma boss

Nicole est chargée de préparer les fiançailles puis le mariage de Kim, sa directrice, et Bradley. Elle est aidée par Michael, le neveu de Bradley, et ils ont quinze jours devant eux pour tout préparer. Ils font connaissance et malgré leurs différences, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Nicole surprend Bradley en pleine conversation compromettante avec une autre femme. Elle ose enfin en parler à Kim le jour-même du mariage.