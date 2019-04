A l'issue du Grand débat lancé le 15 janvier dernier, et après plus de vingt semaines de mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron en a tiré le bilan et a annoncé, jeudi 25 avril, une série de mesures économiques et sociales afin de sortir le pays de la crise. Revivez l'intégralité de la conférence de presse présidentielle.