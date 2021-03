Meghan et Harry : l'interview évènement

Meghan et Harry interviewés par Oprah Winfrey, une conversation intime avec le duc et la duchesse de Sussex. Oprah Winfrey s'entretiendra avec Meghan, la duchesse de Sussex, dans le cadre d'une vaste interview qui couvrira tous les aspects de sa vie : de son entrée dans la vie royale à son mariage, sa maternité, son travail philanthropique, en passant par la façon dont elle gère la vie sous la pression intense du public. Plus tard, les deux femmes seront rejointes par le prince Harry qui évoquera leur installation aux États-Unis, leurs espoirs et rêves futurs pour leur famille qui s'agrandit.