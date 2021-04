Meghan et Harry: un conte de fées des temps modernes.

Le 19 mai 2018, le Prince Harry et l’actrice hollywoodienne Meghan Markle se sont dit « oui » dans la Chapelle Saint Georges à Windsor. Après l’annonce de leurs fiançailles, le Prince et sa future épouse ont attiré tous les regards. Mais au-delà du rêve qu’ils suscitent, leur mariage est un symbole. Sept ans après celui du Prince William et de la roturière Kate Middleton, l’union entre l’enfant terrible de la couronne et l’actrice métisse, catholique et divorcée, vient à nouveau bousculer la monarchie britannique. Qui sont réellement le prince Henry de Galles et Meghan Markle ? Plongée dans les coulisses du mariage le plus glamour de l’année.