Meghan et Kate : duel royal à Buckingham

Meghan est-elle une victime du système ou une manipulatrice ? Kate est-elle la princesse au grand cœur que la presse dépeint ? Une chose est sûre, entre les deux, la guerre est déclarée. Comment le conte de fée moderne s’est-il transformé en bataille rangée entre les deux roturières de la couronne d’Angleterre ? Pourquoi les deux frères, si proches depuis le décès de leur mère, en sont-ils arrivés à se déchirer ? Et quel est le rôle exact joué par Kate et Meghan dans ce scandale planétaire aux allures d’affaire d’État ? Entre les deux femmes, la guerre est ouverte. Chacune se bat pour terrasser l’autre et atteindre le même objectif ultime : devenir l’unique « princesse des cœurs » et succéder à Diana dans le cœur du monde entier.