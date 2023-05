Meghan et Kate : duel royal à Buckingham (Partie 1)

A l’occasion du couronnement du roi Charles III, TF1 propose un documentaire qui dévoile tous les secrets de la guerre secrète que se livrent Kate Middleton et Meghan Markle depuis des années. Meghan est-elle une victime du système ou une manipulatrice ? Kate est-elle la princesse au grand cœur que la presse dépeint ? Comment le conte de fée moderne s’est-il transformé en bataille rangée entre les deux roturières de la Couronne royale d’Angleterre ? Pourquoi les deux frères, si proches depuis le décès de leur mère, en sont-ils arrivés à se déchirer ? Et quel est le rôle exact joué par Kate et Meghan dans ce scandale planétaire aux allures d’affaire d’état ? Dans ce documentaire, découvrez toutes les batailles qu’elles se sont livrées. Leurs faits et gestes, toujours calculés, seront décryptés et leurs stratégies seront analysées par les meilleurs spécialistes. Ces deux femmes que tout oppose aujourd’hui avaient pourtant à l’origine beaucoup en commun : une personnalité bien trempée, une origine «roturière» et… une famille « à scandale ».