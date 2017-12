TF1 part à la recherche du "Merveilleux Village de Noël" !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Les fêtes de Noël approchent à grand pas et avec elles l'ambiance si particulière qui accompagne cette période de l'année. A cette occasion, TF1 vous propose de découvrir "Le merveilleux village de Noël 2017", une nouvelle émission évènementielle. Plusieurs figures de la chaîne se sont mobilisées pour désigner le village qui représente le mieux l'esprit de Noël. Sur les conseils de Jean-Pierre Pernaut, spécialiste des petits villages de France, le jury composé de Valérie Damidot, Karine Ferri et Laurent Mariotte va visiter les communes de Riquewihr (Alsace), Rochefort-en-Terre (Bretagne) et Aniane (Occitanie). Valérie Damidot, déjà à la tête de "Mon plus beau Noël", sera plus spécialement attentive à la décoration tandis que Laurent Mariotte ("Petits plats en équilibre") sera plus regardant sur la gastronomie. Enfin, Karine Ferri ("The Voice Kids") sera plus sensible à "la tradition". Après délibération, ils devront alors déterminer quelle commune mérite le titre de "Merveilleux village de Noël" 2017. Ce programme sera proposé samedi 23 décembre à 13h30.

TF1 vous invite à participer à l’émission

Tentez votre chance pour faire partie du casting de la nouvelle émission : "Le Merveilleux Village de Noël". Une compétition inédite, placée sous le signe des festivités, qui ravira les amoureux de la fête la plus joyeuse de l'année. Pour cela, envoyez votre candidature avec votre projet et vos coordonnées à : villagesdenoel@gmail.com

