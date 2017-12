Samedi à 13h30, quel village sera désigné merveilleux village de Noël 2017 ?

Noël est la fête préférée des français ! A l’approche du jour J, chaque année dans l’hexagone, des milliers de villages se transforment pour faire vivre la féérie de cet événement si spécial.Illuminations, décorations, traditions… les communes de France rivalisent d’imagination pour que leur Noël soit le plus beau de tous ! Mais où se cache vraiment l’esprit de Noël en France ?Sur les conseils de Jean-Pierre Pernaut, un jury complice va visiter trois villages emblématiques qui célèbrent Noël comme aucun autre ! Il sera composé de :- Valérie Damidot, réputée pour ses talents de décoratrice et animatrice de Mon plus beau Noël ;- Karine Ferri, particulièrement attentive et sensible aux traditions ;- Laurent Mariotte, véritable passionné de gastronomie et fin connaisseur des spécialités de l’hexagone. Dans ce programme inédit, leur objectif sera de désigner Le merveilleux village de Noël 2017. Alors, où passeront-ils la meilleure soirée ? Où l’esprit de Noël sera-t-il le plus présent ? Quel village se révélera le plus féérique ?Pour le savoir, à bord d’un van, les trois animateurs vont se rendre dans plusieurs régions de France à la découverte d’univers différents : - Riquewihr en Alsace ;- Rochefort-en-Terre en Bretagne ;- Aniane en Occitanie. Ils passeront une soirée inoubliable dans chacun de ces trois villages et les évalueront autour de :- La féérie : les décorations et les illuminations de Noël ;- La gastronomie : les spécialités culinaires locales de Noël ;- La tradition de Noël ;- Sans oublier l’esprit de Noël Après avoir découvert ces trois villages, il sera temps pour notre jury de délibérer et désigner Le merveilleux village de Noël 2017. Qui de Riquewihr, Rochefort-en-Terre ou Aniane va se voir décerner le prix de Merveilleux village de Noël 2017 ?