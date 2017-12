Valérie Damidot, Laurent Mariotte et Karine Ferri sur la route du merveilleux village de Noël

Samedi à 13h30 sur TF1, Valérie Damidot, Laurent Mariotte et Karine Ferri prennent la route pour découvrir les plus beaux villages de Noël. Sur les conseils de Jean-Pierre Pernaut, ce jury complice va se rendre dans plusieurs régions de France à la découverte d’univers différents : Riquewihr en Alsace, Rochefort-en-Terre en Bretagne et Aniane en Occitanie. Ils passeront une soirée inoubliable et devront ensuite les juger selon différents critères : la féérie (les décorations et les illuminations de Noël), la gastronomie (les spécialités culinaires locales de Noël) et la tradition de Noël... Sans oublier l’esprit de Noël ! Alors, quel village sera désigné LE merveilleux village de Noël 2017 ? Rendez-vous samedi 23 décembre à 13h30 sur TF1.