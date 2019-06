Les Bleues en route vers le Mondial - Le moment de briller

Diffuseur officiel de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019, TF1 propose un dispositif éditorial ambitieux avec notamment la diffusion du documentaire inédit : " LE MOMENT DE BRILLER,LES BLEUES EN ROUTE VERS LE MONDIAL " produit par Julie GAYET et Christie MOLIA, réalisé par Géraldine MAILLET, le Samedi 1er Juin 13h30. Le 7 juin prochain, l'équipe de France féminine donnera le coup d'envoi de la 8ème Coupe du Monde féminine. Après le succès des hommes de Didier DESCHAMPS, les 23 Bleues de Corinne DIACRE feront tout pour conquérir le cœur des Français et décrocher leur étoile. Qui sont ces jeunes femmes qui vont porter avec fierté les couleurs de la France ? Quels ont été leurs parcours pour en arriver là où elles sont aujourd'hui ? Quels ont été leurs choix de vie, leurs modèles dans le sport ou ailleurs, leurs passions, leurs rêves ? Pour répondre à ces interrogations, le documentaire " LE MOMENT DE BRILLER, LES BLEUES EN ROUTE VERS LE MONDIAL " retrace le parcours de 5 championnes durant les mois qui ont précédé le coup d'envoi du Mondial féminin : Amandine Henry, la capitaine des Bleues, Wendie Renard, Gaëtane Thiney, Kadidiatou Diani et Viviane Asseyi. De la préparation de la compétition, dans leurs clubs respectifs à leur vie privée, tous les sujets sont abordés sans langue de bois : l'argent, la féminité, les choix de carrière, les blessures, le football comme ascenseur social, la différence de traitement avec les hommes. Les téléspectateurs découvriront ces " combattantes " qui ont toutes des trajectoires différentes, mais fortes. Diffusé à quelques jours du coup d'envoi de France-Corée du Sud, le 7 juin au Parc des Princes, ce documentaire a pour ambition de faire connaître et aimer nos Bleues et pourquoi pas de créer des vocations chez les petites filles de notre pays...