Le Monde perdu : Jurassic Park

Aventure • Science-Fiction | 1997

Malgré le fiasco retentissant de son fameux "Jurassic Park" quatre ans plus tôt, le milliardaire John Hammond n'a pas baissé les bras, au contraire ! Il contacte donc le docteur Ian Malcolm pour lui dévoiler son nouveau projet. Sur une île voisine du parc, vivent des centaines de dinosaures en liberté. Il s'agit des descendants des animaux clonés en laboratoire. Ian apprend que sa fiancée a décidé de prendre part à l'expédition scientifique et il accepte d'en faire autant. Tous ignorent alors qu'une autre mission se prépare, dans un but bien différent...