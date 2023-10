Le mystère Daval (Partie 2)

Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Jonathann Daval vient signaler la disparition de son e´pouse, Alexia, à la gendarmerie de Gray. Il explique qu’elle est partie faire un jogging le matin et qu'elle n'est pas revenue. Visiblement tre`s angoissé, Jonathann craint qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de grave... Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, impeccable, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, confondre, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu’il ne dit pas tout : Jonathann.