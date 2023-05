Le mystère Daval (Partie 2)

Samedi 28 octobre 2017, 12h10. Deux hommes de´barquent, affolés, à la gendarmerie de Gray. Jonathann Daval, accompagné de son beau-frère, vient signaler la disparition de son e´pouse, Alexia. Celle-ci est partie faire un jogging le matin et n'est pas revenue. Que lui est-il arrivé ?... Pendant 3 mois, les gendarmes vont mener une enquête implacable, exemplaire, le plus discrètement possible, pour amasser des preuves, puis faire avouer celui dont ils ont la conviction qu’il ne dit pas tout : Jonathann.