Le mystère du lac - Episode 5

Le corps de Chloé et les restes d’Ana et Marion ont été retrouvés au fond d’une faille. Chloé, dans le coma, ne peut apporter aucune réponse mais il semble désormais évident que le coupable soit le même aujourd’hui qu’il y a 15 ans. Or l’alibi de Rémi Bouchard est confirmé : ce n’est pas lui, et Clovis doit se résoudre à le libérer. C’est alors que l’évidence frappe Lise : et si le coupable était encore plus proche d’elle ? Plus proche même que son propre père ?