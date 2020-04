Le mystère du lac - Episode 6

Et si Clovis s’était trompé en relâchant Rémi Bouchard ? Car juste après qu’il soit allé voir Chloé dans sa chambre d’hôpital, l’état de la jeune fille s’est aggravé pour devenir critique. Mais les soupçons se portent vite sur un autre personnage : Nicolas Mazaud, le professeur de Français de Chloé, Ana, Marion et Lise aussi. Cette fois toutes les preuves l’accablent. Rémi prend tout le monde de vitesse et décide de se venger. Il n’en aura pas le temps : Mazaud se jette dans le vide. Mais malgré sa lettre d’aveu, Nicolas Mazaud est-il vraiment ce coupable tout désigné ?