Tout comme il y a quinze ans, Rémi Bouchard est de nouveau arrêté. Pourtant, Lise doute de sa culpabilité, surtout quand il lui indique qu’à l’époque, l’enquête contre lui a été menée à charge et certains éléments, oubliés. L'enquêteur de l’époque n’était autre que le père de Lise qui, depuis, s’est donné la mort. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Plus Lise avance, plus il lui semble que tout le monde ou presque a quelque chose à cacher.