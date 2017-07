Le mystère du lac - Episode 4  

Si Hervé, le père de Chloé, semble hors de cause, la position de Thomas semble de plus en plus trouble. Mais il n’est pas le seul. Hugo, le frère d’Ana, qui n’était qu’un enfant lors de la disparition de sa sœur, était lui aussi lié à Chloé et de façon violente. Tandis que Lise et Clovis tentent de comprendre, il semble que Rémi Bouchard dise vrai et que l’enquête menée il y a quinze ans ait été falsifiée. Mais pour protéger qui ? Car ils étaient deux : Serge, encore chargé de l’enquête aujourd’hui, et Fred, le père de Lise…