Le mytho : just go with It

Danny a trouvé la solution pour rester libre et éviter toute forme d'engagement : vivre dans le mensonge en prétendant être marié ! Cela fonctionne à merveille jusqu'au jour où il tombe fou amoureux. Soucieux de se libérer de ce mensonge devenu beaucoup trop lourd, il demande à Katherine, son assistante, de se faire passer pour son ex-femme. Les enfants de Katherine se retrouvent mêlés à l’histoire et doivent bientôt faire semblant d'être les enfants de Danny ! Lorsqu’ils se retrouvent tous en week-end à Hawaii, la situation s'annonce compliquée...