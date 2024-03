Français • Policier

Ancien négociateur à la BRI sur la touche, Antoine Clerc va malgré lui reprendre du service quand il se retrouve pris en otage avec sa fille dans une banque. Après avoir géré la situation de main de maître, il intègre le groupe du RAID dirigé par Hélène Banier. Premier problème : tout les oppose, autant il est ouvert et sur-empathique, autant elle est verrouillée et psychorigide. Deuxième problème : la vie d’Antoine est un véritable capharnaüm - trois mariages, trois divorces, trois filles et un père envahissant - et s’il est un négociateur hors pair pour dénouer les situations de crise les plus épineuses, au quotidien il est totalement débordé par sa famille !