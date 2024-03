Avant-première - Le négociateur - S01 E03 - Jamais sans mes vaches

Marc Cholet, agriculteur engagé, n’a reculé devant aucun sacrifice pour maintenir son élevage à flot. Mais ses vaches sont tombées malades et par mesure de précaution, on lui impose d’abattre son troupeau. Marc s’y refuse et lorsque les deux gendarmes et le vétérinaire débarquent dans sa ferme pour faire exécuter ses vaches, il les prend en otage dans la stabulation. Une négociation s’engage où Antoine va devoir mobiliser tout son savoir-faire pour décoder l’histoire de famille qui se cache derrière la maladie des vaches de la ferme des Cholet.