Avant-première - Le négociateur - S01 E04 - Compétition à haut risque

Championnats de France de GRS dans un gymnase. Une jeune femme, Sandra, surgit et prend en otage le coach Vassili et les filles de l’équipe, Melissa, Lorie et Jade. Sa fille Alice, qui faisait partie de l’équipe, a mis fin à ses jours quelques mois plus tôt. Mais pour Sandra, Alice n’a pas pu se suicider. L’enquête a été bâclée, elle est convaincue que Vassili, le coach, est responsable de la mort de sa fille. Antoine et Hélène vont devoir effectuer une plongée dans le monde de la compétition de GRS et découvrir ce qui se cache derrière la mort d’Alice : l’emprise, les rivalités entre athlètes, la jalousie amoureuse ?