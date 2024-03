Avant-première - Le négociateur - S01 E06 - Les bijoux de Lady Y

Clara décide de désobéir à ses parents et d’aller assister à la séance de dédicace de la chanteuse Lady Y dans son hôtel de luxe. Sauf que son arrivée improvisée dans la chambre de la star est le grain de sable qui va faire déraper le plan de deux voleuses à la petite semaine, Chloé et Jacqueline, qui avaient prévu de voler les bijoux de Lady Y. La situation tourne mal et les deux jeunes prennent en otage Lady Y et la petite Clara. Antoine va avoir besoin de tout son self-control mais surtout, de l’aide d’Hélène pour sortir sa fille de ce piège.