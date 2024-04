Le négociateur - S01 E05 - Contre la montre

Explosion dans un square à l’aube. Le responsable revendique son geste et menace Antoine : s’il ne fait pas tout ce qu’il lui demande, il fera sauter une autre bombe qu'il a installée dans un endroit beaucoup moins désert… Il lance un jeu de piste diabolique, une suite d’énigmes à résoudre et de défis. A chaque énigme résolue, Antoine aura un indice sur le lieu où la bombe est posée. S’il échoue à une des étapes, la bombe explose. Pourquoi Antoine est-il visé ? S’agit-il d’une vengeance ? Une course contre la montre s'engage. Antoine et Hélène ne s’en sortiront que s’ils restent soudés...