Le nounou (Partie 2)

Samir est un éternel adolescent de 40 ans qui vit encore chez sa mère dans le quartier où il a grandi, mais ça lui va ; il lui en faut peu pour être heureux, au grand dam de Malika, sa mère. Un jour sa mère est hospitalisée et ne peut plus assurer son poste de Nounou chez les Berthier. Samir va alors la remplacer et se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses…

