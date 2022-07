Séries & Fictions

Le passager est une série aux frontières du thriller et du film initiatique. Cette série met en scène Mathias Freire, psychiatre, et Anaïs Chatelet, capitaine à la brigade criminelle, reliés l’un à l’autre par la mémoire et la mort. Une série de crime s’inspirant de la Mythologie grecque les réunit dans une enquête qui les mènera face à eux-mêmes et à leur propre démon. La série se construit en une succession de mises en abîme et d’images fragmentées qui les rongent. Une composition à deux voix, dans laquelle chaque protagoniste joue sa partition personnelle en contrepoint avec l’autre, adversaires, inséparables et en lutte, toujours ramenés l’un vers l’autre. Une enquête morcelée sous forme de suspens qui nous fait passer d’une subjectivité à l’autre, jusqu’à ce qu’émerge peu à peu la clef du mystère...