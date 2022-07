Le passager - Episode 1 - Minotaure

Minotaure - En pleine nuit, Mathias Freire, psychiatre bordelais, est appelé : un inconnu amnésique en possession d’une clé à molette et d’un annuaire recouverts de sang a été retrouvé. Au même moment, Anaïs Chatelet, jeune capitaine de police, est appelée sur les lieux d’un meurtre : un jeune homme est retrouvé assassiné et coiffé d’une tête de taureau. Les deux affaires se mêlent et un jeu de séduction s’installe entre la jeune détective et le psychiatre. Au cours d’une nuit passée ensemble, Anaïs Chatelet et Mathias Freire sont réveillés par un appel, leur annonçant la découverte d’un nouveau cadavre mis aussi en scène selon la mythologie.