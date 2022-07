Le passager - Episode 2 - Prométhée

Prométhée - Un nouveau cadavre mis en scène selon le mythe de Prométhée est découvert. Des empreintes retrouvées sur la scène de crime de Prométhée sont analysées et incriminent un certain Victor Janusz de Marseille… mais sa fiche anthropométrique affiche une photo de Mathias Freire. Ce dernier le découvre et abasourdi fuit vers Marseille à la recherche de sa véritable identité, il serait victime d’une fuite psychique.