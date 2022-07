Le passager - Episode 4 - Ouranos

Ouranos - Au lendemain d’une course poursuite avec la police dans les rues de Marseille, Victor Janusz se réveille dans un hôpital psychiatrique où l’on soigne par l’art et découvre qu’il a un don pour la peinture. Etant amnésique le personnel l’a appelé Narcisse. De son côté Anaïs Chatelet apprend qu’un nouveau corps avait été retrouvé, tué selon le mythe d’Ouranos. Anaïs Chatelet retrouve Narcisse et l’aide à s’enfuir vers Paris à la recherche de ses tableaux qui cachent certainement la vérité. Mais le duo se fait arrêter. Alors qu’Anaïs est inculpée, Narcisse parvient à s’évader. En suivant la trace de la peinture Narcisse découvre une autre de ses identités : Arnaud Chaplain, un peintre aux multiples identités.